Греція може прискорити процес підписання асоціації України та ЄС

Якщо Україна вирішить підписувати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, головуюча у ЄС у першому півріччі 2014 року Греція пришвидшить процес підписання угоди.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю агенству УНІАН у Брюсселі заявив заступник міністра закордонних справ Греції Дмітріс Куркулас після презентації пріоритетів Греції під час піврічного головування в ЄС, яке починається 1 січня.

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"Ми маємо почекати на рішення щодо підпису у Києві. Ми не можемо в односторннньому порядку тут рухатись. Відтак Київ має вирішити, чи хоче він підписувати Угоду про асоціацію, чи ні. Якщо Україна буде готовою підписати цю угоду, ми зробимо все, що в наших силах, аби пришвидшити цей процес", - сказав Куркулас.

"Наша пропозиція, пропозиція ЄС щодо підписання Угоди лежить на столі. Ми дуже зацікавлені, щоб усі наші східні партнери були охоплені процесом асоціації. І ми як головуюча країна у ЄС будемо слідувати тій політиці, яка була випрацювана щодо "Східного партнерства", - додав грецький дипломат.

Раніше представники Євросоюзу заявляли, що наступною датою підписання Угоди про асоціацію може бути березень 2014 року під час саміту Україна-ЄС.