Україна завтра почне переговори з ЄС щодо підписання асоціації – Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив під час зустрічі з трьома президентами України, запис якої транслюється в ефірі Першого національного телеканалу.

“Швидше за все, завтра поїде наша робоча група на чолі з нашим першим віце-прем'єр-міністром Арбузовим до Брюсселя і почнеться робота спільної робочої групи. Європейська комісія запропонувала нам почати цю роботу ”, - сказав Янукович.

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Янукович відзначив, що під час переговорів Україна прагнутиме досягти умов, які б задовольняли економіку країни.

“Мета дуже проста – ми хочемо досягти умов, які б задовольняли сьогодні Україну, українських товаровиробників, народ… створювали б умови для розвитку країни”, - відзначив Янукович.

Він наголосив, що під час переговорів необхідно буде проаналізувати умови за всіма товарними групами.

“За всіма товарними групами ми вестимемо переговори з ЄС. Підхід буде однаковий”, - відзначив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося підписати 29 листопада на Вільнюському саміті «Східного партнерства», що викликало акції громадянського протесту по всій країні. У ніч з 29 на 30 листопада спецпідрозділ «Беркут» розігнав акцію на підтримку євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві, що викликало наймасштабніші акції громадянського протесту в історії України за участю більш як півмільйона осіб у столиці та проведення мітингів у інших великих містах країни.

10 грудня Янукович під час зустрічі з трьома президентами України заявив, що Україна має намір почати переговори в Брюсселі з підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом 11 грудня.