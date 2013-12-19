Рада сьогодні розгляне держбюджет на 2014 рік

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним засідання парламенту також передбачено, зокрема розглянути законопроект про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною, як позичальником, та ЄС, як кредитором, і Кредитної угоди між Україною, як позичальником, Нацбанком України, як агентом позичальника, та ЄС, як кредитором, щодо надання Україні макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 610 млн євро.

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Також передбачається розглянути законопроект про Державний банк розвитку України.

Крім того, планується розгляд низку законопроектів про внесення змін до закону “Про державний бюджет України на 2013 рік”.

Депутати також мають розглянути низку законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу, зокрема щодо особливості оподаткування земельних ділянок, виділених під будівництво об'єктів для підготовки та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.