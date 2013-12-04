Рада може провести виїзне засідання для ухвалення бюджету-2014 - регіонал

Як передає кореспондент УНІАН, про це Макеєнко сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання стосовно такої можливості.

“Поки не збираємося. Відверто скажу, такого в планах немає”, - сказав він.

Водночас Макеєнко не виключив, що якщо парламент довго не працюватиме, то виїзне засідання може бути проведене для ухвалення держбюджету на 2014 рік.

“Я не виключаю такого варіанту, тому що Верховна Рада має працювати. Це державна установа, і вона не належить ні опозиціонерам, ні одній із фракцій... Його (держбюджет) потрібно приймати”, - сказав депутат.

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На уточнення журналістів, чи означатиме продовження блокування роботи парламенту, що в Україні виникла чергова політична криза, Макеєнко сказав: “Ми не віримо у політичну кризу. У нас достатньо сил і досвіду. Ви знаєте, ми знаходили вихід і не з таких ситуацій”, - сказав Макеєнко.

Він додав, що всі питання необхідно вирішувати конституційними методами і щоб парламент працював.

Як повідомляв УНІАН, ВР учора, 3 грудня, не змогла відправити Кабмін у відставку: за проект постанови, внесений опозицією, щодо відповідальності уряду, проголосували лише 186 народних депутатів.

Після цього опозиційні лідери заявили, що блокуватимуть роботу парламенту.

Сьогодні, 4 грудня, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція блокуватиме роботу ВР до виконання владою ключових вимог: відставка уряду, припинення політичних переслідувань, звільнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та 9 засуджених учора активістів, які були затримані після сутичок біля Адміністрації Президента 1 грудня.