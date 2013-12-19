Індійці розповіли про добру карму Євромайдану (відео)

Люди записали і виклали в Інтернет промови, у яких нагадують, що їхня країна здобула незалежність саме так – мирним протестом , повідомляє ТСН.

Вони розповідають, що за законами карми, людина, яка щиро бореться за істину, неодмінно досягне мети.

І прославляють Україну – українською ж мовою.