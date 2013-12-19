ЗМІ: Євромайдан став найпопулярнішим місцем у Києві для іноземних туристів (відео)

Автобуси з екскурсантами їдуть навіть з-за кордону, щоб подивитися на Євромайдан, повідомляє ТСН.

Протягом півгодинної екскурсії можна дізнатися про перші збори і перший розгоні Євромайдану, покуштувати майданівської кухні і побачити куточок художників. Місцеві проводять екскурсії безкоштовно.

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Про Євромайдан приходять послухати люди з США. Також на Євромайдан їдуть російські туристи. Екскурсія триває один день і коштує 7000 рублів або 1700 гривень.

Фото на тлі барикад стає обов'язковою частиною візиту до Києва. Хрещатиком прогулюються панди, ведмеді і зебри. Ті, хто захований під їхніми шкурами, не на камеру кажуть: заробіток зменшився, але не зник. Зате столичні екскурсійні бюро зажурилися, бо решта пам'яток зараз не збирають великих груп, а будинок з химерами взагалі опинився в облозі міліції.