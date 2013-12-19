Затриманих мітингувальників визнають такими, що не мають судимостей

Законом “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” передбачається, що учасники акцій протестів та масових заходів визнаються такими, що не мають судимості.

Як передає кореспондент УНІАН, законом народних депутатів від “Батьківщини” Павла Петренка, УДАРУ — Валерія Карпунцова, “Свободи” - Олега Махніцького та ПР — Юрія Мірошниченка та Нестора Шуфрича передбачається звільнити від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів щодо їхніх дій і рішень у період з 21 листопада 2013 року і до дня набрання чинності цим законом.

Всі кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних правопорушень відкриті з приводу визначених вище подій підлягають закриттю.

Крім того, нові кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних порушень не можуть бути відкриті з приводу подій, визначених ст. 1 цього закону.

Також особи притягнуті до кримінальної відповідальності, відповідальності за адміністративні правопорушення з приводу подій визначених ст. 1 цього закону підлягають звільненню від відповідальності та визнаються такими, що не мають судимості, відповідальності за адміністративні правопорушення.

Уповноваженим органам передбачається прийняти рішення, що випливають з цього закону, протягом 10 днів з дня набрання чинності цим законом.

Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.