Президент не підписував таємних документів у Москві - Льовочкін

Голова Адміністрації Президента Сергій Льовочкін запевнив учасників загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну», що жодних таємних документів Президент в Москві не підписував.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що вичерпний перелік підписаних паперів в Москві містить 15 документів.

Також він зазначив, що газові контракти з Росією, до яких було внесено зміни після візиту Президента в Москву, дозволять зекономити Україні 3 мільярди доларів, а домовленість про виробничу кооперацію і скасування в зв'язку з цим ПДВ та мита на товари, що перетинають україно-російський кордон в рамках цієї кооперації, дозволять збільшити прибутки українських підприємств на 63 мільйони доларів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Національному палаці мистецтв “Україна” триває чергове засіданні загальнонаціонального круглого столу «Об'єднаємо Україну».