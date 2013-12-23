Вчені готуються пікетувати Кабмін, їх обурив рівень фінансування в наступному році

Цього року з такими сумами кожен четвертий співробітник Академії наук сидів у неоплачуваній відпустці або мав скорочений робочий день, повідомляє ТСН.

З 1 січня ситуація може ще погіршитися, бо за відсутності держбюджету НАНУ має в першому кварталі лише 75% коштів на зарплату.

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Кандидати і доктори наук кажуть: для нормального існування у галузі теорій і досліджень їм треба щонайменше 4 мільярди гривень. Вони наводять приклад силових структур. За 5 останніх років фінансування Генпрокуратури зросло утричі, міліції – майже вдвічі, а Академії наук – лише на 44%.

"Були побоювання, що 24 грудня Верховна Рада могла вже й проголосувати цей бюджет. Ну, слава Богу, його дещо відклали нібито до 17 січня. Отже, і в нашої профспілки буде час влаштувати свій власний майдан під будівлею Кабміну", - заявив голова профспілки НАНУ Анатолій Широков.