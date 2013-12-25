МВС опублікувало фото підозрюваного у побитті Чорновол

Міністерство внутрішніх справ розповсюдило фотографію особи, яка може бути причетна до побиття журналістки Тетяни Чорновол.

Як передає кореспондент УНІАН, на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ вивішена фотографія жителя Києва Котенка Сергія Олександровича, 1984 року народження.

“Просимо усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місць можливого його перебування та шляхів пересування повідомити правоохоронні органи за телефонами (044) 271-63-64, 256-10-02 або 0800-50-02-02", - говориться в повідомленні.

На тему: Міліція затримала вже двох підозрюваних у нападі на Чорновол

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва.

За попередніми даними міліції, Чорновол їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновол з-за керма, жорстоко побили, а потім кинули у придорожній кювет.

За даними "Батьківщини", зараз журналістка перебуває у реанімації і потребує як мінімум трьох складних операцій.

Сьогодні близько 17-ї години поінформоване джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що міліція встановила трьох осіб, які підозрюються у побитті Чорновол, одного з яких затримано. Згодом міліція поінформувала, що затримала вже двох осіб, причетних до нападу на журналістку.