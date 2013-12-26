МЗС не розуміє заклику СКУ до інших держав засудити побиття Чорновол
Заклик Світового конгресу українців до урядів інших держав додатково засудити побиття журналістки Тетяни Чорновол викликає нерозуміння: адже в Україні, як в усіх демократичних державах світу, вважають будь-які прояви насильства проти журналістів абсолютно неприйнятними.
Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі речника Міністерства закордонних справ України.
«У зв’язку із пресовим повідомленням Світового конгресу Українців щодо нападу на українську журналістку Чорновіл, а також іншими міжнародними коментарями з цього приводу, в МЗС України звертають увагу, що Президент України жорстко засудив цей прояв насильства, а українські правоохоронні органи проводять розслідування та негайно інформують громадськість про його перебіг та результати», - наголошується в коментарі.
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Також підкреслюється, «керівництво держави, правоохоронні органи та уся українська громадськість зацікавлені у якнайшвидшому розслідуванні цього ганебного випадку та у недопущенні насильства щодо представників медіа у майбутньому».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 грудня, Світовий конгрес українців закликав владу України покарати винних у розправі над журналісткою Чорновол та співорганізатором Євромайдану в Харкові Дмитром Пилипцем.
Президент СКУ Євген Чолій заявив: “У зв’язку з такими тривожними подіями СКУ закликає владні структури України провести негайне прозоре розслідування та покарати виконавців та замовників цих жорстоких нападів. СКУ також закликає уряди країн світу засудити такі несумісні з принципами демократії дії в Україні”.
На переконання членів конгресу, ці випадки спрямовані на залякування чи покарання журналістів та активістів масових акцій в Україні.