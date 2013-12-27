Серед затриманих за побиття Чорновол точно є один винний, але не я - Храмцов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у суді, який має обрати йому запобіжний захід.

Водночас Храмцов зазначив, що один із затриманих за побиття Чорновол точно, на його думку, причетний до скоєння цього злочину, проте прізвище назвати відмовився.

Храмцов заявив, що він не цікавиться політикою. Також він висловив жаль з приводу побиття Чорновол.

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“Ця вся історія почалась через журналістку, дуже шкода цю дівчину. Я вважаю, що таке могли зробити тільки нелюди. А цю журналістську хвилю підхопили самі журналісти. Єдине, що я хочу, це щоб була об'єктивність”, - сказав Храмцов.

Як повідомляв УНІАН, журналістку, активістку Євромайдану Чорновол жорстоко побили невідомі у ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі неподалік від Києва. За попередніми даними міліції, Чорновіл їхала у власному авто, коли її раптово "підрізав" невідомий автомобіль, з якого вийшло кілька чоловіків. Невідомі витягли Чорновіл з-за керма, побили, а потім кинули у придорожній кювет.

Спочатку міліція у зв’язку з побиттям Чорновол відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 26 грудня було відкрито ще одне провадження за ч. 1 ст. 121 (навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

26 грудня в МВС повідомили, що затримали трьох підозрюваних у побитті Чорновол. Зранку 27 грудня стало відомо, що Головне слідче управління МВС подало до суду клопотання про обрання запобіжних заходів відносно 4 осіб, підозрюваних у побитті Чорновол.

Пізніше начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин повідомив про затримання п’ятого підозрюваного у причетності до побиття журналістки Чорновол.