У центрі Києва побили народного депутата від опозиції (фото)

У центрі Києва невідомі побили народного депутата з фракції “Свобода" Андрія Іллєнка.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України в Києві, депутат разом зі своїми соратниками викликав міліцію та прибув до територіального відділку міліції №4, який знаходиться біля Бессарабської площі.

За даними міліції, у Іллєнка розбитий ніс.

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Наразі співробітники міліції опитують народного депутата для того, щоб встановити осіб, які напали на нього.