У центрі Києва побили народного депутата від опозиції (фото)
18:49, 03 січня 2014Політика
2865 0
У центрі Києва невідомі побили народного депутата від “Свободи" Іллєнка
Андрій Іллєнко / Фото: ТСН
У центрі Києва невідомі побили народного депутата з фракції “Свобода" Андрія Іллєнка.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС України в Києві, депутат разом зі своїми соратниками викликав міліцію та прибув до територіального відділку міліції №4, який знаходиться біля Бессарабської площі.
Адвокат Іллєнко / Фото: ТСН
За даними міліції, у Іллєнка розбитий ніс.
Читайте також: Під Борисполем невідомі побили журналістку Тетяну Чорновіл (оновлено, фото)
Наразі співробітники міліції опитують народного депутата для того, щоб встановити осіб, які напали на нього.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter