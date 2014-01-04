Міліція заперечує причетність до нападу на депутата Іллєнка і заявляє, що у неї є версії

Як повідомили кореспонденту УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, про це заявив начальник головного слідчого управління столичного главку міліції Анатолій Євмін.

Звертаючись до ЗМІ, він закликав не перекручувати факти і не робити якихось припущень, що, як запевнив він, «не мають під собою жодного підґрунтя».

У міліції розглядають кілька версій нападу на народного депутата Андрія Іллєнка та юриста Сидора Кізіна біля Шевченківського райуправління міліції, серед яких не виключається версія помсти з боку колишній членів ВО «Свобода».

Євмін розповів, що наразі у слідства є декілька версій побиття народного депутата та юриста партії “Свобода”, серед яких не виключається версія помсти з боку деяких членів партії, які були виключені з лав партії через підозру у причетності до провокації (кидання факелів у приміщення прем'єр-палацу 1 січня під час смолоскипної ходи прихильників “Свободи” з нагоди 105-ї річниці з дня народження Степана Бандери).

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Також Євмін розповів, що працівники міліції через юридичний відділ “Свободи” домовились про дату та час зустрічі з юристом та одним із народних депутатів, яким побажав бути Іллєнко. За словами начальника слідчого управління, зустріч була узгоджена на 3 січня на 16.00 у ТВМ №4 Шевченківського РУ, який знаходиться на вулиці Прорізній. Євмін зазначив, що зустріч депутата та юриста з міліцією тривала понад годину, після чого вони залишили відділок міліції, але приблизно о 17.20 повернулися до нього, повідомивши, що приблизно за 200 метрів від міліцейської дільниці на них напали молодики спортивної статури в кількості близько 10 осіб і побили. За словами Євміна, медики констатували у обох потерпілих легкі тілесні ушкодження. Також було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 (хуліганство, скоєне групою осіб ККУ).

За словами Євміна, наразі встановлено декількох свідків інциденту. Також міліція звертається до осіб, на чиїх автомобілях, що були припарковані на Прорізній, встановлено відеореєстратори, надати записи правоохоронцям.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня десяток невідомих скоїли напад на депутата Іллєнка та адвоката зі «Свободи» Кізіна.

Напад стався після того, як депутат з адвокатом вийшли із Шевченківського райуправління міліції. «Там Андрія Іллєнка допитували з приводу подій 1 січня. Сидор Кізін був присутній як адвокат», - повідомили у «Свободі» і звернули увагу, що про час початку та завершення допиту було відомо лише слідчому. За даними «Свободи», у Іллєнка – підозра на перелом щелепи та струс мозку, у Кізіна – розсічене обличчя.

Столична міліція відкрила кримінальне провадження за ст.296 (хуліганство) КК України.