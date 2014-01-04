В опозиції заявляють, що до побиття нардепа Іллєнка причетна міліція

У «Свободі» заявляють, що про виклик до міліції народного депутата Андрія Іллєнка і правозахисника Сидора Кізіна, на яких скоєно напад біля Шевченківського райуправління міліції, знав лише слідчий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу у Штабі національного спротиву народний депутат Юрій Сиротюк.

Депутата не виключив, що «слідчий Шевченківського райуправління міліції Говінський повідомив злочинцям про візит Андрія Іллєнка і Сидора Кізіна до міліції».

“Сьогодні у нас діє коаліція бандитів і міліції. Вчора міліція викликала народного депутата з адвокатом на допит, а бандити вже чекали їх біля райвідділку”, - сказав Сиротюк.

Крім того, він додав, що в міліції ігнорують розслідування цього злочину, оскільки не вчиняють жодних слідчих дій за гарячими слідами для затримання злочинців.

На тему: В Іллєнка діагностували забої та струс мозку

В свою чергу народний депутат від “Свободи” Андрій Мохник підозрює, що побиття Іллєнка — це помста йому за його виступ 29 грудня на мітингу біля Межигір'я.

“Іллєнко вів мітинг. Очевидно за наказом Захарченка його побили, а Віктор Янукович, щоб помститися за візит до нього додому, звернувся до Захарченка, тому вся відповідальність за цей злочин лежить на Януковичу і Захарченку”, - сказав Мохник.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня десяток невідомих скоїли напад на депутата Іллєнка та адвоката зі «Свободи» Кізіна.

«Напад на свободівців стався після того, як вони вийшли із Шевченківського райвідділу міліції. Там Андрія Іллєнка допитували з приводу подій 1 січня. Сидор Кізін був присутній як адвокат», - повідомили у «Свободі» і звернули увагу, що про час початку та завершення допиту було відомо лише слідчому.

За даними «Свободи», у Іллєнка – підозра на перелом щелепи та струс мозку, у Кізіна – розсічене обличчя.

Столична міліція відкрила кримінальне провадження за даним фактом. Кримінальне провадження відкрито за ст.296 ( хуліганство) КК України.