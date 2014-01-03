В Іллєнка діагностували забої та струс мозку

22:32, 03 січня 2014
Політика
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Постраждалі під час нападу невідомих народний депутат від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко і адвокат Сергій Кізін вже перебувають в 17-й лікарні Києва.

За його інформацією, Кізіну у відділенні політравми зашили рвану рану правої щоки (5см).

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При цьому у Іллєнка діагностували струс мозку і численні забої.

Нагадаємо, на Кізіна та Іллєнка напали невідомі неподалік відділення міліції в Києві.

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