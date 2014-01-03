В Іллєнка діагностували забої та струс мозку
22:32, 03 січня 2014Політика
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Постраждалі під час нападу невідомих народний депутат від ВО "Свобода" Андрій Іллєнко і адвокат Сергій Кізін вже перебувають в 17-й лікарні Києва.
В Іллєнка діагностували забої та струс мозку, а Кізіну наклали шви Фото Фейсбук
Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
За його інформацією, Кізіну у відділенні політравми зашили рвану рану правої щоки (5см).
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При цьому у Іллєнка діагностували струс мозку і численні забої.
Нагадаємо, на Кізіна та Іллєнка напали невідомі неподалік відділення міліції в Києві.
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