В Іллєнка діагностували забої та струс мозку

За його інформацією, Кізіну у відділенні політравми зашили рвану рану правої щоки (5см).

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При цьому у Іллєнка діагностували струс мозку і численні забої.

Нагадаємо, на Кізіна та Іллєнка напали невідомі неподалік відділення міліції в Києві.