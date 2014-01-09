Аваков мало не побив Калашнікова в прямому ефірі (відео)

В ефірі програми "Сьогодні про головне" народний депутат від фракції ВО "Батьківщина" Арсен Аваков ледь не побив колишнього нардепа Олега Калашнікова.

Політики почали переходити на особисті образи під час дискусії щодо Євромайдану. Аваков не стримав емоцій і кинув пюпітром у Калашнікова. А потім рушив назустріч своєму опонентові, повідомляє ТВі. Бійці запобіг ведучий програми.

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