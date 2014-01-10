Азаров пообіцяв виділити 10 мільярдів на ремонт доріг цього року

Уряд України має намір у 2014 році забезпечити фінансування будівництва і ремонту доріг в обсягу 10 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час спілкування з користувачами мережі Facebook.

“Президент України доручив уряду знайти в 2014 році можливість профінансувати будівництво і ремонт місцевих доріг в обсягу не менш як 10 млрд грн. З урахуванням стану нашого дорожнього полотна, особливо на місцевих дорогах, ця сума є мінімальною. І зараз ми працюємо над вирішенням цієї проблеми. Тому перспективи у шляховиків на цей рік є. Крім того, намічається великий обсяг будівництва і ремонту магістральних доріг”, - повідомив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у проекті держбюджету на 2014 рік витрати для Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») передбачені в сумі 15,229 млрд грн, зокрема за загальним фондом – 10,813 млн. грн, за спеціальним – 15,218 млрд грн.

На будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг витрати загального фонду державного бюджету планується передбачити в обсягу 10,813 млн. грн.

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При цьому на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування уряд у 2014 році планує виділити 3,248 млрд грн.

Довідка УНІАН. Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні виступають акцизний податок із нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби і шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Загальний обсяг надходження коштів із цих джерел до спеціального фонду держбюджету для дорожнього господарства в 2013 році заплановано в сумі 15,9 млрд грн, тоді як потреба становить більш як 36 млрд грн.

Всього на фінансування ”Укравтодору” в 2013 році передбачено 23,9 млрд грн, із них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.