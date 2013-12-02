Янукович пообіцяв "значно збільшити" фінансування ремонту доріг

Наступного року влада планує спрямувати зусилля на будівництво якісних доріг.

Як повідомив Президент України Віктор Янукович під час інтерв'ю журналістам українських телеканалів, йдеться про збільшення фінансування для проведення якісного ремонту вітчизняних автодоріг і будівництва нових. За його словами, нинішній стан автодоріг України вкрай незадовільний.

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«Всім набридло дивитися на ці дороги, які є, якими ми їздимо. І критика - вона справедлива», - зазначив Віктор Янукович, додавши, що з кожним роком «ми не покращуємо ситуацію, а погіршуємо».

«Наступного року ми хочемо також значно збільшити фінансування ремонту та будівництва місцевих доріг. Таке ми ставимо завдання», - сказав Глава держави.