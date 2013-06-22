Міністр обіцяє за поганий ремонт доріг карати грошима

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури Володимир Козак, виступаючи під час Години питань до уряду в парламенті.

«Передбачено ввести фінансову відповідальність підрядника за неякісне виконання робіт. Ця практика передбачена в Європі. Для цього страховою компанією залучатимуться експерти з якості на дані заходи, що дозволить підвищити якість доріг і покращити фінансову дисципліну», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міністра інфраструктури України, державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») приступило до реконструкції найбільш постраждалих у період весняної негоди доріг.

Покращення якості доріг зажадає збільшення щорічного фінансування до 40 млрд грн з 16,9 млрд грн, передбачених у держбюджеті на 2013 рік.

Довідка УНІАН. Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» у 2012 році здійснило касові витрати на загальну суму 10,139 млрд грн, з яких на дорожні роботи витрачено 6,95 млрд грн, а на оплату фінансових зобов'язань за раніше взятими кредитами - 3,1 млрд грн.