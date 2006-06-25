Померла найстаріша в світі тварина
10:46, 25 червня 2006Політика
580
Сучасниця Дарвіна жила в неволі
В Австралії померла найстаріша в світі тварина – черепаха, яка належала Чарльзу Дарвіну.
Вік черепахи офіційно зареєстровано і внесено до Книги рекордів Гіннеса. Вона прожила в неволі 176 років.
Упродовж останніх 30-ти років сучасниця Дарвіна була головною визначною пам`яткою зоопарку в Квінсленді. З розповідей доглядача приміщення, в якому мешкала черепаха, стало відомо, що улюбленою їжею тварини засновника теорії еволюції були квіти гібіскусу, повідомляє РІА “Новости”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter