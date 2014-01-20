Кличко: Янукович повинен особисто брати участь у переговорах з врегулювання кризи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Удару”.

“Тому виглядає дивним вести переговори з Андрієм Клюєвим, якого Янукович призначив головою робочої групи для вирішення політичної кризи. Бо саме Клюєв несе відповідальність за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада та побиття студентів, за що так ніхто і не був покараний», - наголосив Кличко.

«Є сенс вести переговори лише з тими, хто приймає рішення і несе відповідальність за їх виконання. Тому з боку влади в переговорах обов’язково має брати участь Президент Янукович”, - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що вчора Янукович пообіцяв розпочати переговори щодо виходу з політичної кризи. “Дуже важливо, щоб ці переговори мали реальний результат. Бо це - єдиний спосіб вийти з протистояння без ескалації конфлікту. Якщо влада знову порушить слово, ескалація ситуації неминуча”, - наголосив лідер “УДАРу”.

Як повідомлялося, 19 січня у Києві після Народного віче, учасники якого засудили прийняті Верховною Радою 16 січня антидемократичні закони, частина протестувальників вирушила до будівлі парламенту. Однак шлях їм перегородили правоохоронці, після чого на вулиці Грушевського почалися зіткнення.

Лідер "УДАРу" вчора після зустрічі з Президентом Віктором Януковичем у Межигір'ї повідомив, що глава держави пообіцяв створити комісію з представників Адміністрації Президента, уряду та представників опозиції, яка займеться вирішенням кризової ситуації в країні.

Згодом прес-служба Президента поінформувала, що Янукович доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Андрію Клюєву створити робочу групу за участю представників Кабінету міністрів та Адміністрації Президента для розгляду питань з врегулювання політичної кризи.

Також Янукович доручив провести зустріч учасників робочої групи із представниками опозиції у понеділок, 20 січня.