Газета «Голос України» завтра може опубліковати скандальні "закони 16 січня"

14:43, 20 січня 2014
Політика
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Газета «Голос України» може опублікувати закони, прийняті Верховною Радою 16 січня, завтра - 21 січня. 

Рада, бюджет, законы 16 января

Наразі закони готуються до друку. Про це «Телекритиці» повідомили у редакції видання.

Як відомо, закони набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Тобто закони вступлять у силу 22 січня.


 

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