Газета «Голос України» завтра може опубліковати скандальні "закони 16 січня"
14:43, 20 січня 2014Політика
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Газета «Голос України» може опублікувати закони, прийняті Верховною Радою 16 січня, завтра - 21 січня.
Рада 16 січня ухвалює скандальні закону у "ручному режимі"
Наразі закони готуються до друку. Про це «Телекритиці» повідомили у редакції видання.
Як відомо, закони набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Тобто закони вступлять у силу 22 січня.
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