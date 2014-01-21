До Євромайдану в Брюсселі долучилися євродепутати

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, мітингувальники зібралися неподалік будинку Європарламенту, однак на площу перед самим парламентом людей не пустила поліція, повідомивши, що не має офіційного дозволу місцевої влади на проведення акції перед Європарламентом.

Протестувальники тримали плакати: "Україна - це Європа!", "Допоможіть Україні - санкції проти Януковича", "Європа, менше слів! Треба діяти!", а також прапори України. Були також прапори і пострадянських республік Кавказу. Мітинг почався співом Гімну України.

Читайте такожУ Лондоні Євромайдан збирається пікетувати житло АхметоваПереможниця пісенного конкурсу Євробачення-2004 Руслана, сидячи на плечах одного з демонстрантів, заявила на мітингу: «Європа має зрозуміти і увесь світ має побачити статки української влади і знати, що ці гроші були вкрадені в українського народу. А тримають їх в банках країн ЄС. Треба також зупинити нинішню агресію влади проти народу, яку ми бачимо у Києві».

В акції взяли участь євродепутати Павел Коваль, Кшиштоф Лісек (Польща), Махаель Геллер, Ребека Хармс (Німеччина) та Майрід МакГіннес (Ірландія).

"Закони, що їх ухвалив парламент України (16 січня ц. р. – УНІАН), обмежують основоположні свободи українських громадян і суперечать міжнародним зобов'язанням України. Це - небезпечний відступ від принципів демократії", - сказала в інтерв'ю УНІАН євродепутат МакГіннес.

За словами одного з організаторів акції Марини Гусякової, спеціально на захід до українців Брюсселя приїхали також активісти українських громад з Франції та Нідерландів.

«Ми вимагаємо від ЄС запровадити санкції проти Президента Януковича за недемократичні закони, бо громадянське суспільство в Україні має нормально функціонувати, а не сидіти по в'язницям. Україна не повинна копіювати російський досвід», - сказала Гусякова в інтерв'ю УНІАН.

Акція продовжилась ходою до приміщення Європейської Комісії.