Рибак на прохання Януковича збирає позачергову сесію Ради

Про це глава держави сказав під час зустрічі з головою ВР Володимиром Рибаком, повідомляє прес-служба Президента.

«Ви знаєте, що масові заворушення, які відбулися останнім часом, супроводжувались насиллям, кровопролиттям, підпалами. Тобто, сьогодні ситуація вимагає негайного врегулювання», - сказав Янукович.

«Я просив би Вас закликати депутатів зібратися і обговорити цю ситуацію», - підкреслив він.

На переконання глави держави, парламент має стати майданчиком для продовження врегулювання політичної кризи.

«Ті переговори, які сьогодні йдуть у мене з опозицією, - це одна частина врегулювання політичної кризи. Друга частина - цю дискусію треба переводити на парламентську площадку. Пропозиції, які будуть напрацьовані і під час моїх переговорів, і під час підготовки до сесії разом із народними депутатами, - їх треба розглянути в парламенті», - зазначив Янукович. Він наголосив на необхідності продовження роботи парламенту, незважаючи на відпустку депутатів.

У свою чергу спікер заявив, що сьогодні підпише розпорядження на проведення позачергової сесії парламенту.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це спікер сказав під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем.

«Думаю, що я сьогодні вже підпишу таке розпорядження, і на початку тижня ми запросимо депутатів Верховної Ради, щоб розглянути всі питання, які сьогодні виникають», - підкреслив голова ВР.

Рибак зауважив, що у зв’язку з ситуацією в країні «відпустка буде пізніше».

«Є дуже багато питань, які треба вирішувати не на Майдані, а треба вирішувати в сесійній залі. Справді, треба, щоб опозиція і більшість зібралися і розглянули ті питання, які виникають: і відставка уряду, і ті питання, які є по тим законам, які Верховна Рада прийняла», - зазначив Рибак.

За його словами, більшість і опозиція мають дослухатися один до одного, але «на першому плані треба поставити питання спокою в нашій державі».