У Сумах кілька тисяч людей пікетують сесію облради

Як передає кореспондент УНІАН, наразі всі входи до приміщення облдержадміністрацій обласної та міської рад заблоковані міліцією. Перед входом до приміщення зали засідань стоїть великий кордон правоохоронців, людей всередину пропускають через металодетектор, а також обмацують верхній одяг. Всередині приміщення до зали засідань відкриті лише одні двері із майже 10.

Наразі триває сесія, на якій розглядаються бюджет області на 2014 рік, план соціально-економічного розвитку та інші питання, серед яких — проект заяви облради щодо підтримки дій Президента України Віктора Януковича, в якому активісти Євромайдану в Києві названі "екстремістами".

До зали засідань наразі не змогли потрапити багато журналістів місцевих ЗМІ, центральних телеканалів та інформаційних агентств.

За словами присутніх у залі журналістів, окрім депутатів облради в залі присутні багато працівників бюджетної сфери, а також молодиків спортивної статури. Людей настільки багато, що прихильники опозиційних сил, яким вдалося підійти до єдиних відкритих до зали дверей, просто фізично не можуть туди потрапити. Активісти скандують “Ганьба!”, “Слава Україні!”, “Слава героям!”.

За словами представників опозиційних партій, якщо найближчим часом усі двері до приміщення сесійної зали не будуть розблоковані, то активісти можуть вдатися до більш радикальних дій.

Довідка УНІАН. В Сумській обласній раді наразі нараховується 98 депутатів, з яких 65 - представники фракції Партії регіонів.