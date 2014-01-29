Активісти "Спільної справи" звільняють будівлю Мінагрополітики

Активісти «Спільної справи» залишають будівлю Міністерства аграрної політики та продовольства, яку займали з 24 січня, й готуються передати її працівникам міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, периметр міністерства охороняють активісти, які називають себе охороною Майдану.

Також, за словами присутнього біля будівлі міністерства народного депутата від партії «Батьківщина» Андрія Сенченка, будівлю буде повністю передано працівникам міністерства після того, як її залишать активісти «Спільної справи».

«Будівлю міністерства буде передано працівникам МінАП», - сказав Сенченко.

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Залишаючи міністерство активісти виносять особисті речі, а також щось у чорних будівельних мішках.

«Зараз вирішується питання переїзду до іншої будівлі», - сказав УНІАН один із активістів «Спільної справи».

За словами Сенченка, активісти «Спільної справи» можуть переїхати в Український дім, проте самі активісти цієї інформації не підтверджують.

У той же час, як повідомив у своєму Twitter Олексій Наришкін, активістів "Спільної справи" з захопленої будівлі міністерства вигнали представники ВО "Свобода.

"Вчора ввечері Рада Майдану одноголосно обговорила ситуацію в Україні: які кроки потрібно здійснювати, який мандат на дію в Раді дає Майдан депутатам... У зв'язку з необхідністю звільнення затриманих активістів (Радою Майдану) було прийнято звільнити приміщення Мінагрополітики. Зараз це рішення виконується", - заявив Юрій Сиротюк, керівник прес-служби Свободи.

За непідтвердженою інформацією, у приміщенні Мінагрополітики постраждало шестеро активістів, яких забрала швидка. ЗМІ повідомляють, що один з потерпілих був поранений п'ятьма пострілами з травматичної зброї і його зараз оперують в будівлі мерії Києва.

Один з комендантів Майдану Андрій Парубій заявив, що члени загонів самооборони Майдану не брали участь у визволенні будівлі міністерства, і його штурмували виключно активісти ВО "Свобода".

Як зазначає кореспондент УНІАН, журналістів пускають тільки у вестибюль будівлі міністерства.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 січня активісти Євромайдану на чолі з координатором руху «Спільна справа» Олександром Данилюком зайняли будівлю Міністерства аграрної політики та продовольства України, в якому організували «Штаб національної гвардії».