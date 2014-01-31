Тернопільську облраду охоронятиме жіночий загін

У Тернополі створено жіночий підрозділ Загону народної самооборони.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному Штабі національного спротиву, окремий жіночий загін вирішили сформувати у зв'язку з тим, що в створений 25 січня облрадою Загін народної самооборони почало записуватися дуже багато жінок.

"Ми їм навіть тепер не даємо всієї інформації, дещо від них приховуємо, бо наші жінки одразу хочуть бути на передовій", - зазначив один з активістів Штабу Віктор Мартинюк.

Жіночий загін на рівні з чоловіками стежитиме за порядком в приміщенні облради, в якому вже тиждень перебувають люди, а також відповідатиме за медичну допомогу у разі необхідності.

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Очолила жіночий загін голова фракції ВО "Свобода" у Тернопільській облраді Марія Чашка.

"Згадуючи історію військових дій повстанських років, пам'ятаємо, що Україна творила свою власну армію із добровольців, не з примусу. І відразу зголошувалися молоді жінки й дівчата, які залишали рідні домівки задля того, щоби служити загальноукраїнській справі. Те, що поряд із сильними та мужніми українцями на майданах всієї держави зараз багато українок різного віку, не дає впасти духом сильній половині людства. І якщо треба буде - ми готові перейти до рішучих дій", - запевнила Чашка.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня облрада створила Загін народної самооборони як орган облвиконкому, підпорядкований виконкому та голові облради, для охорони адміністративних приміщень Тернопільської обласної ради, а також охорони порядку при проведенні мирних зібрань громадян на території області.

29 січня дане рішення скасував Тернопільський окружний адміністративний суд.

Водночас у Штабі національного спротиву наголошують, що рішення суду ще не набуло законної сили і буде оскаржене в апеляційному суді.