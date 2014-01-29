У Тернополі снігом заблокували вхід до окружного адмінсуду

У Тернополі невідомі заблокували вхід до Тернопільського окружного адміністративного суду, висипавши перед входом декілька вантажівок снігу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, вхід до Тернопільського окружного адміністративного суду, що по вул. Кн. Острозького, невідомі заблокували вночі.

«До чергової частини міськвідділу надійшло повідомлення про те, що близько третьої години ночі висипали перед входом до адмінсуду декілька машин снігу. Снігова лавина заблокувала вхід до державної будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади», – повідомили в міліції.

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Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 341 ч.2. Кримінального кодексу України. Порушено кримінальне провадження.

Як повідомили учора в Штабі національного спротиву, сьогодні суд мав розглядати клопотання прокуратури щодо скасування рішень обласної ради від 25 січня.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Тернопільський окружний адміністративний суд за позовом прокуратури Тернопільської області призупинив дію опублікованих рішень Тернопільської облради, прийнятих на сесії 25 січня.

Також суд заборонив голові Тернопільської обласної ради підписувати та оприлюднювати інші рішення, прийняті на сесії Тернопільської обласної ради від 25 січня.

25 січня Тернопільська обласна рада визнала Народну раду України, відкликала делеговані облдержадміністрації повноваження, створила облвиконком та Загін народної самооборони.

Водночас голова Тернопільської облради Василь Хомінець попри рішення суду підписав усі рішення, пояснивши це тим, що на момент підписання до нього не надходило жодних ухвал суду.