Новий Кабмін може бути призначений найближчим часом - Арбузов

"Я думаю, рішення про формування уряду буде прийнято набагато швидше", - заявив Арбузов в інтерв'ю телеканалу "Інтер", яке транслювалося в суботу ввечері. На його думку, такий крок був би правильним, оскільки він вселив б "впевненість у громадян та інвесторів". "А ми потребуємо інвестицій", - зауважив чиновник.

Читайте такожБаланс тижня: Кабмін - у відставці, гривня - в штопорі, економіка - біля нуля (рос.)

Читайте такожИТАР-ТАСС

Торкаючись своїх планів, Арбузов підкреслив, що буде працювати в уряді "стільки, скільки необхідно і буде вигідно Україні".

Читайте такожВ українській владі почався процес дезінтеграції - КвасневськийНезважаючи на складну політичну ситуацію на Україні, уряд країни "навчився працювати в цих умовах", також зазначив Арбузов. "Всі обласні адміністрації працюють якщо не в звичайному режимі, то вже пристосувалися. Ми навчилися виплачувати зарплати і пенсії і в цих умовах, хоча дуже складно. У питаннях казначейства ми теж навчилися використовувати резервні сервери. Ми могли б це робити і простіше, і швидше, і ефективніше, а ситуація сьогодні закликає нас бути більш мобільними, гнучкими", - пояснив чиновник.

Арбузов запевнив, що "економічні показники не припускають ніякої дестабілізації валюти" в Україні. "Економічних підстав для дестабілізації немає. Як я дивлюся, Національному банку вдається справлятися вдало з цією ситуацією", - зазначив він.

На його думку, для покращення ситуації необхідно в стислі терміни прийняти рішення про формування нового уряду.