Експерт розповів про переформатування «опозиційної трійки»

Про це заявив керівник Аналітичної групи їм. Григорія Сковороди Валерій Кучерук.

«Якщо аналізувати суботню Мюнхенську конференцію не по суті досягнутих домовленостей, а в контексті ситуації всередині опозиції, то можна констатувати закріплення і посилення тенденції кількох останніх місяців - поряд з Віталієм Кличком і Арсенієм Яценюком на провідні ролі виходить Петро Порошенко, - підкреслив він. - По-перше, всім спостерігачам відразу ж кинулося в очі, що на конференції був відсутній лідер «Свободи» Олег Тягнибок, а замість нього на звичній уже картинці трьох опозиціонерів був присутній пан Порошенко; по-друге - держсекретар США Джон Керрі просто так з рядовими депутатами не фотографується».

За словами експерта, враховуючи особисті амбіції і зростання персонального рейтингу Петра Порошенка, що спостерігається протягом останніх декількох місяців, він поступово стає конкурентом не тільки Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра, але і Віталія Кличка на посаду президента. «Таким чином, ми спостерігаємо цілком логічне переформатування «опозиційної трійки», яке може або посилити ретельно приховувані суперечності всередині опозиції, або навпаки - звести їх нанівець. Все залежить від особистих амбіцій людей, які звикли вважати себе лідерами «системної опозиції», - підсумував він.