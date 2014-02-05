Під час візиту Януковича в Інститут раку пацієнтів не змушували знімати маски - МОЗ

Під час візиту Президента України Віктора Януковича до Національного інституту раку пацієнтів не змушували знімати маски, а відповідні повідомлення є неправдивими та не відповідають дійсності, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

“Під час підготовки і проведення візиту глави держави до інституту, який тривав до тридцяти хвилин, жодним чином не було порушено лікувального режиму та режиму інфекційного контролю. Відділення є відкритим для відвідувачів в певні години дня за умови, якщо вони вбрані у спеціальний одяг – бахіли та халат”, - наголосили у прес-службі.

У відділенні дитячої онкології Національного інституту раку, за словами завідувача відділення Григорія Климнюка, не існує суворого масочного режиму, за винятком приміщень, де перебувають пацієнти після трансплантації кісткового мозку. “До цих приміщень Президент і ті, хто його супроводжував, не заходили. Спеціального наказу зняти маски не було. І навіть на фотографіях зустрічі можна побачити маленьких пацієнтів та їхніх батьків в масках”, - йдеться у повідомленні.

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«Цілковитою брехнею» у МОЗ назвали й те, що одну із пацієнток не пустили здати аналізи до корпусу, де перебував Янукович. “У цьому корпусі немає лабораторій та маніпуляційних кімнат для здачі аналізів, - повідомив директор НІР Ігор Щепотін. - Ніхто спеціально не перекривав ходи між корпусами Інституту та не перешкоджав пересуванню пацієнтів та персоналу між відділеннями. Доступ до всіх будівель закладу був відкритим протягом всього дня”.

У МОЗ зазначили, що під час відвідування Януковичем інституту пацієнти, які перебували в стані імуносупресії, знаходилися у палатах й участі в зустрічі не брали.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Янукович відвідав відділення дитячої онкології Національного інституту раку, де вручив директору закладу Ігорю Щепотіну сертифікат на апарат для зберігання та перемішування компонентів крові. Окрім цього, Янукович поспілкувався з медичним колективом, дітьми та їхніми батьками. Пацієнти онковідділення отримали від Президента подарунки, зокрема книги, настільні ігри, альбоми для малювання.