Закон про амністію виконується владою в повному обсязі - Рибак

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

Рибак повідомив, що звернувся до генерального прокурора поінформувати керівництво парламенту щодо цього питання, бо «є заяви ряду лідерів радикальних угрупувань з Майдану, що закон про амністію не виконується».

«За інформацією, яка надійшла вчора, йде послідовне звільнення затриманих під час сутичок і протистояння», - сказав Рибак.

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Він зауважив, що, за повідомленням самих опозиціонерів, затриманими лишаються близько 50 осіб, а більше 200 людей вже вийшли на волю з місць, де вони утримувалися.

На його переконання, всі, хто перебувають за гратами через участь в акціях, будуть звільнені, кримінальне переслідування буде завершено, «щоб нікого не переслідували слідчі органи».

При цьому Рибак зазначив, що мітингувальники також повинні виконувати свої зобов’язання: розблокувати приміщення державних установ, обласних адміністрацій, вулицю Грушевського. «Влада і органи місцевого самоврядування повинні працювати», - зазначив він.

За словами Рибака, свої зобов’язання щодо виконання закону про амністію мають виконати обидві сторони - як влада, так і опозиція.