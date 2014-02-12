Герман вважає, що Кличко "погарячкував" з дебатами

Народний депутат від фракції Партії регіонів Ганна Герман вважає, що Кличко "погарячкував", коли погодився на дебати з Президентом України Віктором Януковичем, пише «КоммерсантЪ-Україна».

"Це проблема Кличка - він погодився, а тепер висуває якісь умови. Можливо, він погарячкував, давши позитивну відповідь", - заявила Герман.

Також політик додала, що Президент увійде в положення Кличка і дасть йому час підготуватися.

"Коли Віталій буде готовий, нехай скаже!" - додала вона.

Читайте такожГерман про т.зв. групу Тігіпка: Партія регіонів не буде плодити зрадників

Як повідомляв раніше УНІАН, лідер "Удару" Віталій Кличко пропонував Президенту України Віктору Януковичу провести публічні дебати на Майдані Незалежності, щоб він почув, що люди думають про його політику.

11 лютого стало відомо, що Віктор Янукович готовийпровести дебати з лідером "Удару" Віталієм Кличком на одному із загальнонаціональних телеканалів.

"Щоб зробити ці дебати максимально доступними для широкої громадськості, а не тільки для аудиторії, яка знаходиться на Майдані Незалежності, пропонується провести їх на одному із загальнонаціональних телеканалів", - наголосив керівник управління прес-служби глави держави Андрій Лисенко.

Пізніше стало відомо, що Кличко погодився провести теледебати з Януковичем тільки після його відставки. Політик зазначив, що теледебати є нормальною практикою під час передвиборної кампанії в демократичних країнах.