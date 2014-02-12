Позачергове засідання ВР на цьому тижні не відбудеться

Це випливає із повідомлення, переданого УНІАН прес-службою ВР, щодо проведення сьогодні під головуванням голови Верховної Ради Володимира Рибака позачергового засідання Погоджувальної ради представників фракцій.

У засіданні взяли участь перший заступник голови Верховної Ради Ігор Калєтнік, заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський, перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло Чечетов, заступник голови фракції ВО «Батьківщина» Сергій Сас, заступник голови фракції «УДАР» Віталій Ковальчук, заступник голови фракції ВО «Свобода» Андрій Мохник, голова фракції Комуністичної партії України Петро Симоненко. Позафракційних представляв народний депутат України Ігор Єремеєв.

Рибак зазначив, що необхідність проведення такого засідання обумовлена зверненням керівників трьох опозиційних фракцій, які, відповідно до вимог статей 19 та 73 Регламенту Верховної Ради, вимагають скликати позачергове пленарне засідання.

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Учасники наради обговорили питання, які опозиційні фракції пропонували внести до порядку денного такого засідання, а саме: щодо шляхів повернення до Конституції в редакції 2004 року, щодо розгляду ряду законопроектів про амністію без будь-яких умов, а також формування уряду. Також прозвучали пропозиції щодо розгляду на позачерговому пленарному засіданні шляхів виходу з політичної кризи, зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, під час дискусії Чечетов, Симоненко та Єремеєв висловилися проти проведення позачергового засідання ВР, оскільки питання, які пропонується винести на розгляд депутатів, не підготовлені, зокрема, не розглянуті профільними комітетами. При цьому присутній на засіданні голова Комітету з питань правової політики Валерій Писаренко наголосив, що у питанні внесення змін до Основного закону необхідно діяти у конституційному полі.

У свою чергу Сас наголосив на тому, що повернутися до Конституції 2004 року шляхом прийняття будь-яких актів, не передбачених Основним законом та Регламентом, є безперспективним. За його словами, процедура внесення змін чітко регламентована у розділі ХІІІ Конституції і главі 26 розділу V Регламенту Верховної Ради України. Він також нагадав, що Конституційний суд не відміняє і не скасовує свої рішення.

На зауваження Ковальчука щодо своїх міркувань Сас підтвердив, що «ми це обговорювали на фракції, і ця позиція - це моя власна позиція, яка узгоджена з керівництвом фракції». За словами Ковальчука, «ми можемо повертатися до старої Конституції (2004 року), але лише за рішенням політичним, яке потребує політичної волі від опозиції, більшості і Президента».

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Щодо створення уряду Сас озвучив позицію, відповідно до якої необхідно домовлятися.

Підсумовуючи, голова Верховної Ради висловився за необхідність провести у п’ятницю нараду за участю керівників фракцій для обговорення розкладу засідань на наступний тиждень і особливо на вівторок.

На цій нараді, на думку Рибака, також можна обговорити питання, які опозиційні фракції пропонували винести на позачергове пленарне засідання, для подальшого розгляду членами Погоджувальної ради наступного понеділка.