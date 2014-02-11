Кличко придумав, як швидко повернутися до Конституції 2004 року

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив лідер фракції УДАР Віталій Кличко.

"У першу чергу ми повинні повернутися до Конституції 2004 року. Це можна зробити дуже швидко, і Конституційний суд має скасувати своє незаконне рішення, яке ухвалив в 2010 році", - сказав Кличко.

Наступним кроком після повернення до попередньої редакції Основного закону має стати формування технічного уряду.

"Ми маємо повернутися до Конституції 2004 року, а потім формувати перехідний технічний уряд, який візьме на себе програму реформ в країні. За цей час у нас буде час узгодити нову Конституцію з усіма політичними силами, знайти баланс, прописати, щоб ця Конституція була досконалою", - зазначив політик.