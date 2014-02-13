"Батьківщина" назвала закриття справ проти Попова і Сівковича підготовкою силового сценарію

Саме так у партії розцінили закриття прокуратурою кримінальних справ проти Олександра Попова та Володимира Сівковича та інших, порушених за розгін студентського Євромайдану 30 листопада 2013 року, повідомляє прес-служба партії.

У "Батьківщини" підкреслили, що саме жорстоке побиття мирних студентів на Майдані в ніч на 30 листопада остаточно збурило українське суспільство і призвело до найглибшої суспільної кризи в Україні.

Відмова від розслідування щодо замовників, організаторів та виконавців цього злочину проти власного народу - означає небажання влади чути законні вимоги людей про необхідність правосуддя та покарання винних.

Також це очевидний знак силовикам про те, що влада не «здає» тих, хто порушує закон за її наказом.

А отже влада укріпляє позиції силовиків, очевидно бажаючи реалізувати таки силовий сценарій проти мітингувальників, коли необхідна повна покора силових підрозділів та їхнє ігнорування законів України.