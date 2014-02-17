Біля Львівської ОДА комунальники розібрали барикади

В ніч на 17 лютого комунальники розібрали барикади біля приміщення Львівської обласної державної адміністрації на вул. Винниченка, 18.

Як передає кореспондент УНІАН, барикади почали розбирати вчора близько 23.00 і завершили вивозити шини, дерев‘яні бруски, палиці, мішки, які були наповнені снігом, пізно вночі 17 лютого.

Барикаду розбирали працівники комунальних служб екскаватором, а вивозили рештки барикади кількома вантажівками.

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Станом на ранок 17 лютого площа біля Львівської ОДА повністю розчищена і навіть підметена.

Будівля облдержадміністрації була повністю звільнена активістами ще вчора, 16 лютого. о 14.30.

Сьогодні працівники ОДА вільно проходять на робочі місця.