В Одеській області встановлять пам`ятник жертвам фашизму

Як передає кореспондент УНІАН, доручення начальнику управління культури і туризму, національностей та релігій обладміністрації Владиславу Cтанкову голова області дав на апаратній нараді.

«До кінця цього тижня потрібно дати пропозиції, що ми пропонуємо зробити», - сказав Скорик, додавши, що до нього звернулися кілька «благодійників з пропозиціями щодо своєї можливої участі в цьому процесі».

Питання встановлення пам`ятника жертвам фашизму виникло на нараді у зв’язку з тим, що навесні 2014 року - 70 років з дня визволення Одеси та області від фашистських загарбників.