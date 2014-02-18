«УДАР» вимагає проголосувати за повернення Конституції-2004, щоб запобігти протистоянню

"УДАР" вимагає від голови Верховної Ради Володимира Рибака не втікати з парламенту, а якнайшвидше повернути депутатів від Партії регіонів до парламенту і поставити на голосування постанову про повернення до Конституції 2004 року, щоби запобігти подальшій ескалації протистояння громадян на вулицях. Про це йдеться в заяві партії "УДАР", переданій УНІАН.

"Кількість постраждалих внаслідок сутичок людей зростає кожної хвилини. Замість того, щоби припинити кровопролиття, Рибак намагається втекти з парламенту. Голова Верховної Ради повинен проявити політичну і громадянську мужність. Ми вимагаємо негайно викликати представників Партії регіонів до сесійної зали, поставити на голосування постанову щодо повернення до Конституції 2004 року і забезпечити результативне голосування. Це єдиний спосіб, який зараз гарантуватиме перемир'я на вулицях", - зазначив народний депутат Віталій Ковальчук.

Читайте такожАпарат ВР зареєстрував проект Постанови про повернення до Конституції 2004 - Свобода

В "УДАРі" наголошують, що невирішення цього питання у сесійній залі призведе до подальшого загострення громадянського конфлікту і протистояння на вулицях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні тисячі мітингувальників прийшли під Верховну Раду. Виникли сутички з правоохоронцями на вулицях поблизу ВР. Повідомляється про десятки поранених.