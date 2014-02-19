Сили безпеки мають зобов'язання з деескалації ситуації в Україні - МЗС Німеччини
00:04, 19 лютого 2014Політика
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Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер підкреслює, що сили безпеки мають зобов'язання з деескалації ситуації в Україні.
Сили безпеки мають зобов'язання за деескалації ситуації в Україні - Штайнмаєр
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
”Сили безпеки мають зобов'язання з деескалації. ЄС (повинен) переглянути обмеження та санкції проти фізичних осіб”, - написав він.
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