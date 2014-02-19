Під час протистояння в Києві загинуло вже 25 осіб, 241 осіб госпиталізовано- КМДА
08:36, 19 лютого 2014Політика
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Департамент охорони здоров'я КМДА інформує, що станом на 06:00 середи за період з 10:20 вівторка, 18 лютого, у заклади охорони здоров'я за медичною допомогою звернувся 351 учасник масових заходів. Госпіталізований 241 чоловік.
Беркут на Майдані / Kateryna Avramchuk
На 06:00 в бюро судово-медичної експертизи доставлені 25 трупів, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Інформацію про стан госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.
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