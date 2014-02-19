Під час протистояння в Києві загинуло вже 25 осіб, 241 осіб госпиталізовано- КМДА

На 06:00 в бюро судово-медичної експертизи доставлені 25 трупів, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Інформацію про стан госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.

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