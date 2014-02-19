В Україні де-факто вводиться надзвичайний стан – політолог

Таку думку в коментарі УНІАН висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Це ще одна неправова, груба дія влади», - сказав Фесенко, додавши, що це можна трактувати як перевищення службових повноважень.

Читайте такожНадзвичайний стан фактично введений в усій Україні - Томенко

На уточнююче запитання, чи може в нинішній ситуації Президент Віктор Янукович підписати указ про введення надзвичайного стану, експерт відповів: «Указ може бути. Зараз можливо все, що завгодно. Мені здається, що влада зараз просто вже шукає будь-які засоби, щоб просто зберегти себе. Указ може бути, але його ж потрібно буде затвердити у Верховній Раді, і є великі сумніви, що легітимним шляхом це вдасться зробити, чому його (надзвичайний стан - УНІАН) зараз і не вводять, а діють в обхідний спосіб».

Фесенко також зазначив, що рішення про антитерористичну операцію є силовим сценарієм.

Читайте такожСьогоднішні події дають владі підстави для силових методів: залучення армії та надзвичайного стану - політолог

«Більшість експертів і політиків розуміють, і про це говорять, що нова силова операція не розв’яже кризу. Вона тільки сприятиме її загостренню і поширенню масштабів. Власне, ескалація вже відбулась після вчорашніх подій. Не знаю, як переконувати цих людей. Вони з кожним разом у все більших масштабах роблять одну й ту ж помилку. Вони намагаються силою розв’язати проблему Майдану. Я розумію, чим це зараз обумовлено. Є різні версії, і про зовнішній вплив, є достатні підозри на це, але силовики зараз борються за своє виживання і розуміють, що якщо криза зараз буде розв’язуватись у мирний спосіб, компромісний, вони підуть, і рано чи пізно постане питання про їхню відповідальність. Тому вони йдуть на кров, на нові жертви заради того, щоб залишитись при посадах, і борються таким чином за своє самозбереження, вбиваючи таким чином людей», - резюмував Фесенко.