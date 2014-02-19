В Житомирі мітингувальники захопили будівлю ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, учасники протестної акції вибили двері і зайшли в середину приміщення.

Міліція покинула будинок ОДА, а мітингувальники зайшли туди.

Кількість мітингуючих на майдані Корольова у Житомирі під стінами ОДА, що перебували там сьогодні цілий день з 12-ої години дня, під вечір значно зросла і станом на 19-ту годину тут зібралося близько 3 тисяч людей. Вони вимагали зустрічі з губернатором.

Учасники акції з символікою ВО « Свобода», Державними національними прапорами, червоно-чорними прапорами скандували «Владу-геть!». Вхід до облдержадміністрації охороняли кілька десятків правоохоронців.

Між правоохоронцями та мітингувальниками стало духовенство, яке вмовляло учасників акції протесту «не допустити кровопролиття».

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Серед присутніх багато молоді, дехто мав з собою палиці, обличчя багатьох закриті масками.

Представників влади не вийшли до учасників протесту.

Водночас на офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації сьогодні заявлено прямий ефір голови ОДА Сергія Рижука в студії телекомпанії ” Союз-ТВ”.

Приблизно о 19.10 розпочався штурм приміщення обласної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі о 12 годині дня сьогодні навпроти будівлі облдержадміністрації на протестний мітинг зібралися близько 200 людей. Пролунав заклик створювати домові комітети для захисту від мародерів та було оголошено збір медикаментів для столичного Євромайдану.