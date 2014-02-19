На сьогодні в Києві незаконно введено надзвичайний стан - екс-співробітник СБУ
23:52, 19 лютого 2014Політика
1 0
Дії влади щодо обмеження руху в Києві, а також блокування в`їздів і виїздів з міста, не мають законних підстав.
Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів колишній глава прес-служби СБУ Станіслав Речинський .
За його словами, фактично на сьогоднішній день в Києві незаконно введено надзвичайний стан (НС).
«Ці дії не мають законних підстав, але всі дії влади протягом останніх місяців не мали законних підстав», - зауважив він.
«Причому влада не розуміє дуже простої речі - якщо вона перестає виконувати закон, то громадяни також перестають його дотримуватися. Якщо не працює суд - починається самосуд», - підсумував Речинський.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter