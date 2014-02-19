На сьогодні в Києві незаконно введено надзвичайний стан - екс-співробітник СБУ

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів колишній глава прес-служби СБУ Станіслав Речинський .

За його словами, фактично на сьогоднішній день в Києві незаконно введено надзвичайний стан (НС).

«Ці дії не мають законних підстав, але всі дії влади протягом останніх місяців не мали законних підстав», - зауважив він.

«Причому влада не розуміє дуже простої речі - якщо вона перестає виконувати закон, то громадяни також перестають його дотримуватися. Якщо не працює суд - починається самосуд», - підсумував Речинський.