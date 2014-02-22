Янукович заявляє про державний переворот і не збирається йти відставку (відеозвернення)

Як повідомила УНІАН радник Президента Ганна Герман, він записав відеозвернення, яке буде зараз викладено в мережі Інтернет.

За її словами, у зверненні наголошується, що в Україні є всі ознаки державного перевороту.

“Я роблю все, щоб в країні не було крові. Зараз до мене йдуть сигнали про переслідування людей. Я намагаюся захищати людей, яких переслідують на роботі, по дорозі до школи, і намагаюся не допустити подальшого кровопролиття. Мене намагаються залякати і схилити до того, щоб я подав у відставку добровільно. Але я не збираюсь подавати у відставку”, - процитувала слова Януковича Герман.

Також Янукович наголошує, що він є законно обраним Президентом і він залишається в Україні.

За словами Герман, Янукович обіцяє зараз продовжувати поїздки по південному сходу України, зустрічатися з людьми і радитись з ними, як не допустити розколу країни.