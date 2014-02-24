ЄС хоче почути та побачити, як може допомогти Україні отримати новий старт - Більдт
10:00, 24 лютого 2014Політика
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт зазначає, що ЄС хоче почути та побачити, як може допомогти Україні отримати новий старт.
Карл Більдт / uk.wikipedia.org
Про це Більдт написав у своєму Твіттері.
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"Важливо те, що Кетрін Ештон від ЄС в Україні сьогодні. Ми хочемо почути та побачити, як ми можемо допомогти країні отримати новий необхідний старт", - написав Більдт.
Як повідомляв УНІАН, Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Ештон сьогодні прибуде до Києва для проведення переговорів з ключовими учасниками політичного процесу й обговорення допомоги з боку ЄС для політичної та економічної стабілізації в Україні.
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