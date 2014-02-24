Спецслужби планували вимкнення 5-го каналу, «24», «Еспресо TV», ТВі та «1+1» під час розгону Євромайдану - ЗМІ

Про це йдеться в планах спецоперацій «Бумеранг» і «Хвиля», оприлюднених сьогодні, 24 лютого, народним депутатом Геннадієм Москалем, головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів та окремих посадових осіб, посягань на права і свободи, життя і здоров'я громадян під час подій, пов'язаних з масовими акціями суспільно-політичного протесту.

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Як повідомлення «Телекритика», у плані спецоперацій є відповідний пункт 19:

«19. Напередодні та під час проведення АТО передбачити припинення трансляції телеканалів «5 канал», «24», «Expreso.TV», «ТВі», «1+1».

Вик.: СБ, МВС України

Відп.: Бік Володимир Валентинович (ДКІБ), КЗ: 39-96, 067-577-31-67, Бойко Олег Володимирович (Управління «М»), м.т. 067-321-63-24, КЗ-7128».

Крім того, спецслужби планували перед проведенням спецоперацій доведення своїх вимог до протестувальників через ЗМІ, трансляцію на центральних телеканалах інформаційних повідомлень про вчинення протестувальниками протиправних дій.

У плані спецоперацій є відповідний пункт 9:

«9. Перед проведенням операції планується доведення через засоби масової інформації, звукопідсилюючу апаратуру до екстремістів вимог щодо припинення протиправних дій, звільнення захоплених адміністративних будівель, добровільної видачі зброї та інших засобів ураження. Трансляція на центральних телеканалах інформаційних повідомлень про вчинення учасниками протестних заходів протиправних дій терористичного та екстремістського характеру. Організовується переговорний процес з екстремістами.

Вик.: Прес-центр ГУ МВС, Прес-центр СБУ, ДЗНД, РГК АТЦ СБУ ГУ СБУ у м. Києві і Київській області

Відп.: Сафонова Лада Юліївна (Прес-центр), 067-244-83-71, КЗ: 37-74».