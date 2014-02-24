Невідомі підпалили будинок Симоненка
21:42, 24 лютого 2014Політика
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Будинок лідера КПУ Петра Симоненка, який знаходиться у селищі Горенка Київської області, підпалили невідомі.
Невідомі підпалили будинок Симоненка
Як передає кореспондент УНІАН, на місці події працює пожежна бригада.
Як повідомлялося, невідомі взяли штурмом будинок лідера КПУ Петра Симоненка.
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