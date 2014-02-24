Невідомі підпалили будинок Симоненка

Будинок лідера КПУ Петра Симоненка, який знаходиться у селищі Горенка Київської області, підпалили невідомі.

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