Заступник прокурора Тернопільщини готовий з ганьбою залишити свою посаду

Як повідомляє кореспондент УНІАН, він також визнав, що зважаючи на позови, які подавала останнім часом прокуратура для оскарження рішень місцевих органів самоврядування (в тому числі навіть рішення про перейменування в Тернополі майдану Мистецтв в площу Героїв Євромайдану), керівники обласної прокуратури не мають морального права перебувати на своїх посадах.

«Такі позови готувалися і в них зазначались порушення, які були допущені під час прийняття даних рішень. Але моя думка, що тут треба було брати за основу не ті процедурні порушення, а саму суть рішення і розуміти, що вони правильні, а на ці порушення процедурні просто не зважати. Усі позови, які ще не були розглянуті в судах, 18 лютого ми відкликали. Ми визнаємо і не знімаємо з себе відповідальності за те, що сталося з приміщенням прокуратури. Напевне, більша частина в цьому є нашої вини. Те що відбувалося – це був гнів і невдоволення. В такий спосіб громада виразила свою позицію», – вважає заступник прокурора.

На його думку, зараз керівники прокуратури повинні насамперед відповісти перед своєю совістю.

«Я до цього готовий. Я розумію, що буде не лише моральна оцінка, а й юридична. Я особисто готовий хоч сьогодні написати заяву, за крісло не тримаюся. Морально дуже важко. В тому плані, що розумію, що якби це робив раніше, то воно б було набагато правильніше. На сьогодні рішення прийняв, готовий з ганьбою, чи як вирішить громадськість, залишити цю посаду. Не роблю це прямо зараз, бо не можна лишити колектив напризволяще, доки ми не відновимо повноцінну діяльність після погрому. Тим паче, є багато людей, які не виконували вказівок або взагалі не брали участі в останніх подіях – їх не можна лишити без організації», – сказав Банах.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 лютого в Тернополі люди захопили приміщення обласної державної адміністрації, згодом вони влаштували погром міськвідділу міліції, який повністю спалили, обласного управління міліції, міської та обласної прокуратур, міськрайонного суду. В суді та прокуратурі було спалено багато документів.